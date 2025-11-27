11. Yargı Paketi! Bakan Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var

38 maddede oluşan 11. Yargı Paketi hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var. Çocukların örgütsel faaliyetinde kullanılmasını önleyeceğiz.” dedi. Terörsüz Türkiye konusunda açıklamalar yapan Bakan Tunç, “Süreçte çok önemli çalışmalar yapıldı. Komisyon rapor hazırlayacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN