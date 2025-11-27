27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları 11. Yargı Paketi! Bakan Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var
11. Yargı Paketi! Bakan Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var

11. Yargı Paketi! Bakan Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 12:15
38 maddede oluşan 11. Yargı Paketi hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var. Çocukların örgütsel faaliyetinde kullanılmasını önleyeceğiz.” dedi. Terörsüz Türkiye konusunda açıklamalar yapan Bakan Tunç, “Süreçte çok önemli çalışmalar yapıldı. Komisyon rapor hazırlayacak. Rapor sonrası gerekli adımlar atılacak.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11. Yargı Paketi! Bakan Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler var
İlçe başkanlarından Özel’e mektup!
İlçe başkanlarından Özel'e mektup!
Başkan Erdoğan Papa’yı resmi törenle karşılayacak
Başkan Erdoğan Papa'yı resmi törenle karşılayacak
MSB’den GKRY ve Lübnan anlaşmasına tepki
MSB'den GKRY ve Lübnan anlaşmasına tepki
11. Yargı Paketi! Önemli açıklamalar
11. Yargı Paketi! Önemli açıklamalar
İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar!
İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar!
Süreç Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak
Süreç Komisyonu 4 Aralık Perşembe günü toplanacak
Bakan Tekin özel okulları uyardı: Kapatırız!
Bakan Tekin özel okulları uyardı: Kapatırız!
Lise öğrencisine kabus yaşattılar!
Lise öğrencisine kabus yaşattılar!
PM seçimlerinde liste savaşları olacak
PM seçimlerinde liste savaşları olacak
Bahçeli’den sürpriz fotoğraf!
Bahçeli'den sürpriz fotoğraf!
SMA ilacının üretimi Türkiye’de yapılacak
SMA ilacının üretimi Türkiye'de yapılacak
55 bin mahkuma tahliye yolu
55 bin mahkuma tahliye yolu
Daha Fazla Video Göster