İlçe başkanlarından Özel'e mektup! Başkanlık konutunu merkez yapmışlar
İlçe başkanlarından Özel’e mektup! Başkanlık konutunu merkez yapmışlar

İlçe başkanlarından Özel'e mektup! Başkanlık konutunu merkez yapmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 12:20
CHP, 39. Olağan Kurultay’a günler kala fırtınalı günler yaşıyor. Art arda yayınlanan bildirilerde, milletvekillerinden il ve ilçe başkanlarına kadar parti içinden Özgür Özel’e yönelik sert mesajlar yer alıyor ve tüm bunlar yolsuzluk iddialarının tam ortasında yaşanıyor. Parti derin bir kaosa hapsolmuş durumda. Rüşvet ve yolsuzluk iddianamesinden de yeni detaylar ortaya çıktı.
