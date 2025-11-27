27 Kasım 2025, Perşembe
GKRY ve Lübnan’ın deniz yetki anlaşması! MSB: Anlaşmayı kabul etmiyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir" denildi. Öte yandan Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasıyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, "TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır" denildi.