Böcek ailesinin ölüm sebebi belli oldu

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı. Anne, baba ve iki çocuğun böcek ilacına bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin yedikleri gıda nedeniyle zehirlendikleri iddiasıyla tutuklanan 5 kişi ise tahliye edildi.

