27 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Bakan Tekin özel okulları uyardı: Kapatırız!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 10:18
Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Özel okullardaki fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Bakan Tekin, “Bu durumdan çok rahatsızız. Kapatmaya kadar giden cezai müeyyidelerimiz var” uyarısında bulundu. Tekin ayrıca, mesleki eğitimde yaşanan sorunların kökeninde 28 Şubat sürecinin etkileri olduğunu vurguladı.
