Bakan Tekin özel okulları uyardı: Kapatırız!

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Özel okullardaki fahiş fiyat artışlarına dikkat çeken Bakan Tekin, “Bu durumdan çok rahatsızız. Kapatmaya kadar giden cezai müeyyidelerimiz var” uyarısında bulundu. Tekin ayrıca, mesleki eğitimde yaşanan sorunların kökeninde 28 Şubat sürecinin etkileri olduğunu vurguladı.

