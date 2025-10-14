MHP lideri Devlet Bahçel’den Özgür Özel’e sert tepki: CHP’de eksen kaymış erdem kaybolmuştur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, asıl gayenin Türk milletini feraha eriştirmek olduğunu ifade ederken; "Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı?" dedi. MHP lideri, "Tuzakları bozmanın vakti geldi." ifadesini kullandı. Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, soykırımın sorumlularının eninde sonunda bedelini ödeyeceğinin altını çizdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına da tepki gösteren Bahçeli, "CHP'de eksen kaymış erdem kaybolmuştur." dedi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, "27 Şubat İmralı açıklaması bize göre esastır." diyerek süreci baltalamaya çalışanlara uyarı yaptı.

