MHP Grup Toplantısı! Devlet Bahçeli: Gerekirse İmralı’ya ben giderim

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme damga vuran açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli, İmralı ziyareti tartışmalarına nokta konması gerektiğini söylerken "Kimse gitmezse üç arkadaşımı alır ben İmralı'ya giderim" dedi. Bahçeli İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de konuşurken "Dava tüm televizyonlarda canlı olarak yayınlanmalı" sözlerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN