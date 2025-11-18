MHP Grup Toplantısı! Devlet Bahçeli: Gerekirse İmralı’ya ben giderim

18 Kasım 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 11:27
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeme damga vuran açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli, İmralı ziyareti tartışmalarına nokta konması gerektiğini söylerken "Kimse gitmezse üç arkadaşımı alır ben İmralı'ya giderim" dedi. Bahçeli İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin de konuşurken "Dava tüm televizyonlarda canlı olarak yayınlanmalı" sözlerine yer verdi.
