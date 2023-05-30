30 Mayıs 2023, Salı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber'de: Muhalefet seçim sonrası hayal kırıklığı içinde
Son dakika haberi... MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Mevlüt Karakaya, "Milletimiz seçimlerde sandığa sahip çıktı. Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem tezinde bulundu ama bunun dışında bir iddiası yoktu. Muhalefet seçim sonrası hayal kırıklığı içinde" ifadelerini kullandı.