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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den A Haber’de flaş açıklamalar! Cumhur İttifakı, Engin Altay, HDP, CHP...

A Haber
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Giriş: 22.01.2021 01:40
Güncelleme:22.01.2021 01:59
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yönter, Cumhur İttifakı, HDP kapatılsın tartışması, HDP'nin Millet İttifakı'ndaki yeri, CHP’li Engin Altay'ın militan sözü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret-tehdit dili ile ilgili önemli mesajlar verdi.

2023'e doğru emin adımlarla ilerleyen Cumhur İttifakı hakkında İzzet Ulvi Yönter, "Hiçkimse "sorun var" diye boş hayale kapılmasın" dedi.

Başkan Erdoğan'ın parti liderleriyle temasını değerlendiren Yönter, "Milletin yanında, milli ve manevi değerleri önemseyen herkese açığız" şeklinde konuştu.

"HDP, KANDİL'E TERÖRİST İNTİKALİNİN ARA İSTASYONUDUR"

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin durumunu sert bir dille eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, "HDP siyasi parti kimliğinden uzaklaşmıştır" açıklamasını yaptı.

HDP'nin böcülüğün siyasi sıklet merkezi haline geldiğini vurgulayan Yönter, "HDP, Kandil'e terörist intikalinin ara istasyonudur" ifadelerini kullandı.

Var güçleriyle evlat nöbeti tutan anne, baba ve ailelere destek mesajı veren Yönter, "Direnişteki anneler çocuklarını HDP'den istiyor" dedi.



HDP'YE KİM "KOMUT" VERİYOR?

"HDP kapatılsın" tartışmalarına değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, "HDP bir kez olsun herhangi bir terör saldırısını kınamadı" dedi ve "6-8 Ekim olaylarının bedelini kim ödeyecek?" sorusunu sordu.

Yönter, perde arkasından birilerinin "HDP'ye bazen "görünme" diyorlar, bazense ön plana çıkarıyorlar" yorumunu yaptı.

HDP bağlamında Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen İzzet Ulvi Yönter, "Türkiye düşmanlığını görev edinmişler. HDP, Millet İttifakı'nın neresinde?" açıklamasını yaptı.

TÜRK ASKERİNİ HEDEF ALAN ENGİN ALTAY'A YANIT

İzzet Ulvi Yönter, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın skandal açıklamalarına getirdi. Yönter, "Engin Altay'ın "Uzman çavuşlar ve astsubaylar AK Parti'nin militanı oldu" sözlerine çok sert yanıt verdi.

"ENGİN ALTAY BU SÖZLERLE İFŞA OLDU"

Yönter, "Askerimize düşman olan, düşmana askerdir. Mesnetsiz suçlamalar karşısında sessiz kalamayız. Bunun adı vatanseverlik midir? Altay, Mehmetçiğimize 'militan' diyerek kendisini ifşa etti" cümlelerini kurdu.

CHP'NİN TEHDİT-HAKARET SİYASETİNE TEPKİ

CHP'ye ve Kamal Kılıçdaroğlu'nun skandal mesajlarına da açıklamalarında yer veren Yönter, "CHP bir kez olsun milletin yanında duruş göstersin. Tarihin ve siyasetin yanlış yerinde duruyorlar" dedi.

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