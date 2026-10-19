-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? 19 Ekim hava durumu ve il il haftalık tahminler
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? 19 Ekim hava durumu ve il il haftalık tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Ekim Pazartesi tarihli hava tahminine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken batı kesimlerinde sıcaklıkların hafta içinde artması bekleniyor. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkarken cuma günü için yeniden sağanak tahmini yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde ise yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber'de İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim için Isparta’ya gelen İHH gönüllü ekibi kanyonda kayboldu
Sonraki Video
Eğitim için Isparta’ya gelen İHH gönüllü ekibi kanyonda kayboldu
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar