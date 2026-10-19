İstanbul'a yağmur ne zaman gelecek? 19 Ekim hava durumu ve il il haftalık tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 19 Ekim Pazartesi tarihli hava tahminine göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken batı kesimlerinde sıcaklıkların hafta içinde artması bekleniyor. İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu hava öne çıkarken cuma günü için yeniden sağanak tahmini yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde ise yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de A Haber'de İstanbul ve yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.