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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Farkında bile değil

 eski Genel Başkan Yardımcısı , 'nu topa tuttu. Kılıçdaroğlu’nun "CHP’den ilham almadığını" söyleyen Yılmaz Ateş, "Parti kurumsal kimliğini hiçe sayan Sayın Kılıçdaroğlu o makamda geçici oturduğunun sanırım farkında değildir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Farkında bile değil

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, parti başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'den ilham almadığını" söyledi.

CHP cephesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıranların sayısı giderek artıyor. CHP'den kopuşlar ve yeni partilere geçişler sürerken CHP'nin eski ağır toplarından bir isim de tartışmalara dahil oldu.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'den ilham almadığını" söyledi.

Yılmaz Ateş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, toplumun hangi kesimiyle görüşürse görüşsün, mutlaka başında bulunduğu partinin ilkeleri aleyhine konuşmayı gelenek haline getirmiştir.

İmam hatipliler ve ülkücülerle görüşürken, kendisini hariç tutarak CHP'sini suçlu ilan etmektedir. İttifak görüşmelerinde parti ilkelerinden uzaklaşmaktadır. Muhafazakar aydınlarla görüşmesinde de 'sağ ve solun kalmadığını, 21. Yüzyılın sorunlarını 18. Yüzyıl kavramlarıyla çözülemeyeceğini' söylerken parti tüzüğündeki '..demokratik sol bir siyasal partidir' ilkesini görmemektedir.

Sadece parti ilkelerini değil, 68 kuşağının devrimci önderlerinin mezarını ziyaretini, 2014'teki kurultayda kendisini 'Dersimli devrimci Kemal' ilan etmesini de unutmuştur. Muhataplarının ve CHP tabanının bu çelişkileri nasıl değerlendireceğini önümüzdeki günler gösterecektir.

"MAKAMDA GEÇİCİ OTURDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"
Parti kurumsal kimliğini hiçe sayan Sayın Kılıçdaroğlu o makamda geçici oturduğunun sanırım farkında değildir.

O makamda oturanların, O makamı kuran ATATÜRK'ün ve yönettiği insanların karakterinden ve parti ilkelerinden hiç ilham almadığı görülüyor.

Çok yazık."

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