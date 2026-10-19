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Asgari ücret senaryoları neler ?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Asgari ücret senaryoları neler ?

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretlinin gözü 2027 yılı maaş zamlarına çevrildi. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan enflasyon tahminleri ve ekonomik veriler, yeni asgari ücrete ilişkin zam senaryolarını gündeme taşıdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde farklı zam oranları ve olası maaş tutarları konuşulmaya başlandı. Peki, 2027 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları ve öne çıkan tahminler.

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