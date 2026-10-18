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Ayin sırasında başına haç düşen rahip öldü!
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Ayin sırasında başına haç düşen rahip öldü!

Ekvador’da canlı yayınlanan ayin sırasında korkunç bir olay yaşandı. Duvarda asılı ahşap haç, ayin yapan rahibin başına düşerek ölümüne neden oldu.

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