02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Engin Altay'dan polisler ve bekçiler hakkında skandal sözler

CHP'li Engin Altay'dan polisler ve bekçiler hakkında skandal sözler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2020 21:12
Güncelleme:02.06.2020 21:12
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'deki kanun teklifi görüşmeleri öncesinde bekçiler hakkında skandal ifadelere imza attı. CHP'li Altay, vatandaşların polislerden ve bekçilerden korkamaya başladığını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'deki kanun teklifi görüşmeleri öncesi eli kanlı teröristlerle bekçileri aynı kefeye koydu. Altay, "Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor. " diyerek skandal ifadeler kullandı.

Türkiye'nin her yerinde bekçi şiddetlerinin yaşandığını savunan Altay, "Benim endişem var. Bekçiler, daha kanunları çıkmadan terör estirmeye başladı. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısını insanlar, eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan duyardı. Şimdi, tümünü tenzih ederim polis teşkilatımızın ve bekçilerimizin, polisten ve bekçiden kaynaklı şiddet görüntüleri ile Türkiye sarsılıyor." diye konuştu.

CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler
CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
MGK kararları açıklandı
MGK kararları açıklandı
Belediye önünde kayyum sloganları!
Belediye önünde kayyum sloganları!
Dört ay sonra ilk MGK bugün toplandı
Dört ay sonra ilk MGK bugün toplandı
İSKİ'den çevre felaketi: Denizin rengi böyle değişti! Pis koku vatandaşları bezdirdi | Video
İSKİ'den çevre felaketi: Denizin rengi böyle değişti! Pis koku vatandaşları bezdirdi | Video
Başkan Erdoğan'dan 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme!
Başkan Erdoğan'dan 75 gün sonra ilk yüz yüze görüşme!
Komşu ülkede ikinci dalga paniği...
Komşu ülkede ikinci dalga paniği...
Provokatif eylemlerin arkasında kimler var?
Provokatif eylemlerin arkasında kimler var?
Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
Bakanlık 81 ile resmi yazı gönderdi! Bugünden itibaren...
Bakanlık 81 ile resmi yazı gönderdi! Bugünden itibaren...
Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı!
Toplu taşımayı kullananlara hayati uyarı!
Daha Fazla Video Göster