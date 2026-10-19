İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Dev petrol tankeri için özel önlem

Karadeniz'de 20 Temmuz'da İHA saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Nelsa isimli dev ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişe başladı. 274 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğindeki tankerin geçişi nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkör ve kurtarma aracının eşlik ettiği tankerin güvenli geçişinin ardından trafiğin yeniden açılması bekleniyor.