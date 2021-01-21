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'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi o bulvardan silindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, ilçesindeki Bulvarı'nın ismini olarak değiştirdi. Geçen hafta bir televizyon programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili , bulvarın isminin değiştirileceğini belirterek, "Belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi" diye konuşmuştu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi o bulvardan silindi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'da gerçekleştirilen mitinge katılan liderlerin isimleri 'daki bulvarlara verildi.

CHP Genel Başkanı 'nun ismi de Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bulvarına verilmişti.

Meclisi, son yaptığı toplantı da Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini olarak değiştirilmesine karar verdi.


MİLLİ İRADE BULVARI OLARAK DEĞİŞTİRİLECEĞİNİ MAHİR ÜNAL AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili , 15 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nın ismini değiştirileceğini açıklamıştı. Ünal, isim değişikliğiyle ilgili şunları söylemişti:



"Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi, bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı ismini vermiş. Elbistan Belediyesi Ak Partili bir belediyedir ve ismi ne zaman vermiş biliyor musunuz? 7 Ağustos'ta 'nde 15 Temmuz'dan sonra bir oluşmuştu, Türkiye'de bir milli mutabakat ortaya çıkmıştı. Elbistan Belediyesi 7 Ağustos'ta o mitinge katılan bütün liderlerin, 'ın, 'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini çeşitli bulvarlara vermişti. Yani bu onları o kadar mutlu etmiş ki. Geçen gün belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini değiştireceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi."



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