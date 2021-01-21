'Sözde Cumhurbaşkanı' sözü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi o bulvardan silindi





"Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi, bir bulvara Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı ismini vermiş. Elbistan Belediyesi Ak Partili bir belediyedir ve ismi ne zaman vermiş biliyor musunuz? 7 Ağustos'ta Yenikapı Mitingi'nde 15 Temmuz'dan sonra bir Yenikapı ruhu oluşmuştu, Türkiye'de bir milli mutabakat ortaya çıkmıştı. Elbistan Belediyesi 7 Ağustos'ta o mitinge katılan bütün liderlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerini çeşitli bulvarlara vermişti. Yani bu onları o kadar mutlu etmiş ki. Geçen gün belediye başkanım 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini değiştireceğiz ve Kemal Kılıçdaroğlu Bulvarı'nı Milli İrade Bulvarı yapacağız. Çünkü milletin seçtiği Cumhurbaşkanına sözde Cumhurbaşkanı dediği için bunu millet iradesine karşı bir hakaret sayıyoruz ve o bulvara Milli İrade Bulvarı ismini vereceğiz' dedi."









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