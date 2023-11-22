22 Kasım 2023, Çarşamba
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Meral Akşener taciz ve banka hesapları konusunda üç maymunu oynadı! Eski İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Bir saat dedikodu yaptı
İYİ Parti içinde Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın da olduğu taciz ve banka hesapları iddialarıyla büyük bir deprem yaşarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün yaptığı grup toplantısında konuya ilişkin tek kelime etmedi. Üç maymunu oynayan Akşener'e İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz tepki gösterirken "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi" dedi.