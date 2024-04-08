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Meral Akşener İYİ Parti’yi bıraktı! Makam odasındaki özel eşyalar toplandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 16:53
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Özel eşyalarını topladı. Hemen ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan yönetime talebim mesajı geldi. Sonrasında açıklama yapan Koray Aydın'da “adayım” dedi. Bir diğer aday ise Mehmet Tolga Akalın... İşte Partide deprem etkisi yaratan o karara ilişkin açıklamanın ayrıntıları.
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