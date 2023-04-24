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Meral Akşener Ahmet Türk'e ne yanıt verecek?

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 16:44
HDP'li Ahmet Türk'ten "İYİ Parti HDP'nin varlığına alışmalı" açıklaması geldi. Siyaset Bilimci Metin Özkan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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