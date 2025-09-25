25 Eylül 2025, Perşembe
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede ortaya çıkan kare dikkat çekti. Meloni'nin Şara'ya karşı bakışları gündem olurken, İtalya'dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya Başbakanı'nın tutumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.