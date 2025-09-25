25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!

Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 05:28
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen görüşmede ortaya çıkan kare dikkat çekti. Meloni'nin Şara'ya karşı bakışları gündem olurken, İtalya'dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Dündar Keşaplı, İtalya Başbakanı'nın tutumuna ilişkin önemli bilgiler verdi.
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Meloni Şara’ya öyle bir baktı ki… Çarpıcı detaylar A Haber’de!
Erdoğan-Trump yan yana... ne mesaj verildi?
Erdoğan-Trump yan yana... ne mesaj verildi?
Başkan Erdoğan: Önce görüşelim sonra konuşuruz!
Başkan Erdoğan: Önce görüşelim sonra konuşuruz!
Başkan Erdoğan BM’de Macron ile görüştü!
Başkan Erdoğan BM'de Macron ile görüştü!
BM Genel Kurulu toplantısına Filistin damgası!
BM Genel Kurulu toplantısına "Filistin" damgası!
58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı BM kürsüsünde!
58 yıl sonra Suriye Cumhurbaşkanı BM kürsüsünde!
Başkan Erdoğan’ın sözü Times Meydanı’ndaki ekranlarda!
Başkan Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'ndaki ekranlarda!
2019’da Aylan bebek, şimdi Gazzeli çocuklar...
2019'da Aylan bebek, şimdi Gazzeli çocuklar...
BM hangi amaçla kuruldu şu an etkisi ne?
BM hangi amaçla kuruldu şu an etkisi ne?
İsrail bir kez daha Sumud filosuna saldırdı!
İsrail bir kez daha Sumud filosuna saldırdı!
Başkan Erdoğan Türkevi’nde Şara’yı kabul etti
Başkan Erdoğan Türkevi'nde Şara'yı kabul etti
Başkan Erdoğan’ın New York temasları sürüyor!
Başkan Erdoğan’ın New York temasları sürüyor!
Daha Fazla Video Göster