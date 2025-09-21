Mazlumların gür sesi: Recep Tayyip Erdoğan | ANALİZ

Bir çağın içinden değil, çağları aşan bir yürüyüşten süzüldü adım adım. Karanlığın en koyusunda, mazlumun nefessiz kaldığı demlerde yükseldi sesi hep. "Dur" dedi zulme... "Yeter" dedi adaletsizliğe... "Susmayacağız" dedi insanlığa... Yalnızca bir lider değil o. Milletin bağrından kopup gelen bir çığlık... Bir irade... Bir direniş aynı zamanda... Görünmeyeni gösteren... Söylenmeyeni söyleyen... Duyulmayanı duyuran... Yani bir vicdanın adı Recep Tayyip Erdoğan...

