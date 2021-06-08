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Marmara Denizi'ndeki müsilaj için yeni umut: Reaktif oksijen! Uzman isim A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 14:29
Güncelleme:08.06.2021 14:37
Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için yeni bir yöntem daha deneniyor. Daha önce, atık suyun arıtılması ve geri dönüşümü konusunda kullanılan, "reaktif oksijen türleri ve soğuk atmosferik plazmalar" çalışması şimdi musilaj için deneniyor. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer A Haber canlı yayınında anlattı.
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