Markette fiyat uçuyor! Üretici ve market fiyat farkı 4 kata çıktı

Gıdada üretici-market fiyat farkı kapanmak bilmiyor. 4 kata varan BİR fark VAR. Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

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