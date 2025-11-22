22 Kasım 2025, Cumartesi
Mansur Yavaş'ın temelini attığı Mamak metrosu ortada kaldı
Mamak Metrosu temel atma töreni 13 Haziran'da yapılmıştı ancak aradan geçen 5 aya rağmen çalışmalarda ilerleme olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aylar önce temelini altığı ancak hiç bir ilerleme olmayan Mamak Metrosunun temelinin atıldığı bölge havadan görüntülendi.