22 Kasım 2025, Cumartesi

Mansur Yavaş’ın temelini attığı Mamak metrosu ortada kaldı

Giriş: 22.11.2025 11:53
Mamak Metrosu temel atma töreni 13 Haziran'da yapılmıştı ancak aradan geçen 5 aya rağmen çalışmalarda ilerleme olmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aylar önce temelini altığı ancak hiç bir ilerleme olmayan Mamak Metrosunun temelinin atıldığı bölge havadan görüntülendi.
