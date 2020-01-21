Mansur Yavaş yönetimden tasarruf adıyla zarar skandalı! 3 milyon TL...

Başkent Ankara'da atık su rezaleti yaşanıyor. Birçok ihmal sonucu "Tatlar Atıksu Tesisi'nde" arıza meydana gelmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi), atık suları Ankara Çayı'na yönlendirdi. Üstelik atık sular Sakarya Nehri'ni de tehlikeye soktu. Büyükşehir'in ihmaline 72 bin lira idari para cezası kesildi. Ancak ortaya çıkan zarar çok daha büyük... Tasarruf tedbirleriyle övünen Yavaş yönetimindeki ASKİ'nin ihmali yüzünden tesisteki elektrik üretim motorları çalıştırılamıyor. Bu durumda orada günlük 60 bin TL'lik enerji kaybı ortaya çıkıyor. Arıza onarılıp sistem yeniden devreye alınıncaya kadar geçen sürede kayıp 3 buçuk milyon lirayı geçeceği ön görülüyor.