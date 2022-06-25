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Mahmud Ustaosmanoğlu’nun kabrine ziyaretler sürüyor

A Haber
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Giriş: 25.06.2022 13:31
93 yaşında Hakk'a yürüyen İsmailağa Cemaati’nin önderi Mahmud Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Mahmud Efendi’nin naaşı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedildi. Mahmud Ustaosmanoğlu'nun kabrine de ziyaretler sürüyor. O noktadan gelişmeleri A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.
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