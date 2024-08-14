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Mahmud Abbas Ankara’da! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas ile Külliye'de görüşecek

Mahmud Abbas Ankara’da! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abbas ile Külliye'de görüşecek

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:18
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Külliye'de resmi törenle karşılayacak. İki lider başbaşa görüşme yapacak. Ayrıntıları A Haber editörü Özkan Özcan anlattı.
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