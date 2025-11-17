Maduro Trump’a boyun mu eğdi? A Haber’de çarpıcı analiz

ABD-Venezuela arasında savaş söylemleri ipleri daha da gererken, Venezuela’da bazı petrol bölgelerinin işletme hakkının ABD’ye verildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Bununla akıllarda Maduro boyun eğmek zorunda mı kaldı? Sorularını da beraberinde getirdi. Konuyu Washington’dan bağlanarak değerlendiren A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan’ın askeri hazırlıkları tüm hızıyla sürdüğünü ve Karayipler’de bu zamana kadar 20 tekne vurduğunu söyledi. Sapmaz, Trump’ın bu yöntemlerle Maduro'yu masaya oturtmaya çalıştığını söyledi.