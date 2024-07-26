26 Temmuz 2024, Cuma
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Kritik atama kararları Resmi Gazete’de! 21 ilin sosyal müdürleri değişti, 11 üniversiteye rektör atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla Sudan'ın Türkiye Büyükelçiliğine Fatih Yıldız atandı. Sağlık Bakanlığı'nda da yeni atamalar yapıldı. Bakan Yardımcılığına Halim Özçevik, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Velioğlu atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ile Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı 21 ile de yeni müdür atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, üniversitelerarası kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.