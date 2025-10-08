Kredi kart borçları da yapılandırılacak! Kredi borcu yapılandırmasında son 2 gün

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 12:00
Kredi kartı ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için tanınan sürede artık sona gelindi. Başvuruların iki gün içinde tamamlanması gerekiyor. Bankalar ve borçlular için yoğun bir mesai sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan mali müşavir Mustafa Genç ile konuştu.
