08 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kredi kart borçları da yapılandırılacak! Kredi borcu yapılandırmasında son 2 gün
Kredi kartı ve kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için tanınan sürede artık sona gelindi. Başvuruların iki gün içinde tamamlanması gerekiyor. Bankalar ve borçlular için yoğun bir mesai sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci konuğu olan mali müşavir Mustafa Genç ile konuştu.