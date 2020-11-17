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Kovid-19 kimlerde ağır seyrediyor? Çocuklar risk altında mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı
A Haber canlı yayınında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, "Özellikle hastalık ağır hastalar genellikle risk grubunda olan kişiler. Koronavirüsün bulaştırıcılığı şu anda biraz artmış durumda... Risk grubundaki insanlara hastalığın bulaşması durumunda ağır hasta sayısı yükseliyor. Çocuklarda bazen multisistem hastalığı olarak MISC dediğimiz vakalar görüyoruz. Bu koronavirüs hastalığının özelliği grip gibi sadece akciğeri veya solunum sistemini tutmuyor. Kalbi, karın organlarını, bağırsakları bütün organlarda giriş kapıları var. Kanda da pıhtılaşmaya neden olduğunu için kayıplarımız artıyor. Burada Kovid-19 tanısı konulan hastalarımıza kan sulandırıcı ilaçları verilerek can kayıplarımızı azaltabiliriz diye düşünüyorum." dedi.