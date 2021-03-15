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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın A Haber'de uyardı! Daha bulaşıcı ve ölümcül

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Giriş: 15.03.2021 17:05
Güncelleme:15.03.2021 17:25
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, A Haber'de koronavirüs salgını ve muntanttaki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Akın, "Şubat ayında İngiliz mutantını görmeye başladığımızda vaka sayısının Mart ayında artacağını biliyorduk. İngiltere çok ağır önlemler armasına rağmen vaka sayısı 60 binlere kadar ulaşmıştı. İllerin bazılarında renklerin biraz daha kırmızı doğru kayacağından şüpheleniyorum. " şeklinde konuştu.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın A Haber'de uyardı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın A Haber'de uyardı
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