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Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

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Giriş: 16.11.2020 10:35
Güncelleme:16.11.2020 10:44
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, hayatın gelecek kış itibarıyla normale dönebileceğini söyledi.

BBC'de Andrew Marr Show'da konuşan Uğur Şahin, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek, bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda, aşının bu kış sonunda ya da gelecek yılın başında dağıtılmaya başlanacağını belirten Şahin, amaçlarının nisan ayına kadar dünya genelinde en az 300 milyon doz dağıtmak olduğunu bildirdi.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Gelecek kış normal hayata dönülebileceğini vurgulayan Şahin, tüm aşılama programının gelecek sonbahardan önce bitirilmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Enfeksiyon oranlarının düşmesiyle yaz aylarının da virüsle mücadelede yardımcı olacağını ifade eden Şahin, gelecek yılın sonbahar aylarında yüksek düzeyde aşılanma oranına ulaşmanın gerekli olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Aşının yan etkilerinin, aşının yapıldığı yerde birkaç gün süren ağrı ve bazı deneklerde yine birkaç gün süren hafif ateş olduğunu belirten Şahin, çalışmayı durduracak ya da ara verecek kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını da aktardı.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

YÜZDE 90'DAN FAZLA ETKİLİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak için yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

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