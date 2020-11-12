Koronavirüs aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama...

Maske konusunda uyarıda bulunan Şahin, "İlk başta Avrupa ülkeleri farklı farklı önlemler aldı. Kimin doğru politika uyguladığı belli değildi ama şimdi herkes nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi maske. Evden çıktığınızda maske takarsanız ve başkaları da maske takarsa risk azalır. Dolayısıyla herkes sorumlu davranmalı. Bu işte sadece hükümetlerin sorumluluğu yok. Önümüzdeki aylar hala zor geçecek." şeklinde konuştu.

