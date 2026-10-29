İstanbul'da sağanak 29 Ekim programını değiştirdi: Vatan Caddesi'ndeki tören ertelendi

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının programı sağanak yağış nedeniyle değişti. Vatan Caddesi'nde yapılması planlanan resmi geçit töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenirken kutlama programının saat 10.30'da Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenleneceği duyuruldu. Tören için trafiğe kapatılan yolların ise hazırlıkların tamamlanmasının ardından kademeli olarak yeniden açılması bekleniyor. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, İstanbul'daki son gelişmeleri aktardı.