Koronavirüs aşısını bulan ve tüm dünyaya müjdeli haberi veren BionTech firmasının kurucusu Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in hayat hikayesi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programda yayınlandı İşte 4 yaşında gittiği Almanya'da ülkenin en zengin 100 insanı arasına giren Şahin'in hayat hikayesi...