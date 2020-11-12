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Koronavirüs aşısının bulan Uğur Şahin'in hikayesi

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Giriş: 12.11.2020 00:22
Güncelleme:12.11.2020 00:32
Koronavirüs aşısını bulan ve tüm dünyaya müjdeli haberi veren BionTech firmasının kurucusu Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in hayat hikayesi A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programda yayınlandı İşte 4 yaşında gittiği Almanya'da ülkenin en zengin 100 insanı arasına giren Şahin'in hayat hikayesi...
Koronavirüs aşısının bulan Uğur Şahin'in hikayesi
Koronavirüs aşısının bulan Uğur Şahin'in hikayesi
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