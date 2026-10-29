Kadıköy'de yanlış döviz bürosunu mu kurşunladılar? 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırının ardından Sakarya'da yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kaçış aracına çalıntı plaka taktığını belirledi. Tutuklananlardan birinin İstanbul'daki bir spor kulübünün eski başkanının oğlu olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada, saldırıya uğrayan döviz bürosunun daha önce tehdit almadığı, yanındaki döviz bürosunun ise borçları nedeniyle tehdit edildiği belirlendi. Polis, şüphelilerin yanlış iş yerini hedef almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.