İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ihmal şüphesi! Raylı sisteme dışarıdan müdahale mi edildi?

İspanya, korkunç bir tren kazasıyla sarsıldı. Toledo kenti yakınlarında iki yüksek hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu en az 68 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, facia nasıl meydana geldi? Kazada ihmal söz konusu mu? Raylı sisteme dışarıdan bir müdahale yapıldı mı? Kazanın nedenine ilişkin merak edilen soruların yanıtlarını ve son gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.