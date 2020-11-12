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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Uğur Şahin’le görüştü: BioNTech’te COVID-19’a karşı...

, BioNTech'in sahibi ve koronavirüse () karşı aşı geliştiren Prof. Dr. ’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Dr. Uğur Şahin’le görüştü: BioNTech’te COVID-19’a karşı...

Sosyal medya hesabından açıklamada buunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te COVID-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik." dedi.

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