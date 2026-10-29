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Emekli maaşlarına zamda yeni formül! Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekli maaşlarına zamda yeni formül! Faruk Erdem canlı yayında değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik açıklamasının ardından yeni zam formülleri gündeme geldi. En düşük emekli aylığının artırılması, enflasyon farkına ek refah payı verilmesi ve 65 yaş üstündeki emeklilere farklı destek uygulanması seçenekler arasında yer alıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayarak gündemdeki formülleri değerlendirdi.

Emekliye zamda yeni formül! En düşük aylık ve 65 yaş üstü için refah payı gündemde
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Emekliye zamda yeni formül! En düşük aylık ve 65 yaş üstü için refah payı gündemde
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