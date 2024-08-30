30 Ağustos 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos tarihinde büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz'un üzerinden 102 yıl geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bugün Türkiye'de büyük bir coşku ile kutlanırken Başkan Erdoğan Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul etti. .