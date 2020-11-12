Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin inbusiness'a konuştu: Hazirana kadar maske...

Dünyanın kurtarıcısı oldu. Türk bilim adamı Turkuvaz Grubu'nun yeni dergisi inbusiness'a konuştu: Sabırlı olmak zorundayız. Zorlu bir kış bizi bekliyor. Bununla başa çıkmanın tek yolu sosyal mesafe kurallarına bağlı kalmak ve maske takmak. Aşının geniş kitlelere ulaşabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecek. Her şey yolunda giderse hayatın normalleşmesi 2021'in Haziran ayında başlayacak.

Prof. Dr. Şahin, Almanya'nın Mainz kentindeki evinden, şirketi BioNTech'in binasına bisikletle gidiyor. Anne yemeği yaprak sarmadan da asla vazgeçmiyor.



PFİZER'IN sözcüsü Andrew Widger BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin için "Ona çok güvendik. Aşıda ciddi yan etki yok" dedi.



Dünya Türk bilim adamı ve eşinin başarısına kilitlendi. Alman BioNTech şirketi, ABD'li Pfizer ile geliştirdiği COVİD-19 aşısının yüzde 90 başarı sağladığını söyledi. Bu başarının kahramanları gurbetçi ailenin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'ydi. Başarılı bilim adamı Uğur Şahin, aylardır üzerinde çalıştıkları aşının başarılı sonuç vermesini "Bu bir zafer" diye müjdeledi. Çift, 9 Kasım'da dünyaya müjdeli haberi verdikten sonra evlerine gitti. Zaferlerini kutlamak için Türk çayı demledi. Şahin çifti, kutlama için "Bu ona değerdi" dedi. The Times da iki Türk bilim insanının başarısını manşetten verdi.

LÜKS DEĞİL SADELİK

Şahin çifti, 3.9 milyar dolarlık servete sahipti. Ancak mütevazilikten vazgeçmedi. Mainz'de sade bir dairelerinde yaşayan iki bilim insanı, işlerine bisikletle gidip geldiklerini ve arabalarının olmadığını söyledi.

ÖĞLE YEMEĞI 8 EURO!

DR. ÖZLEM Türeci, sade yaşamıyla dikkat çekti. Dünyayı heyecanlandıran aşının beyni olan Türeci, öğle yemeğinde genellikle fiyatı sadece 8 Euro olan Hardal soslu morina, brokoli ve haşlanmış patates yediğini söyledi. En çok maden suyu tükettiğini dile getirdi.

KURU FASULYE AŞIĞI

PROF. Dr. Uğur Şahin, yıllarca Almanya'da yaşadı. Ancak Türkiye'den hiç kopmadı. Ülkesini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Annem mükemmel bir aşçıydı. Kuru fasulye, sarma, çiğ köfte gibi Türk yemeklerini çok seviyorum" açıklaması yaptı.



FİLM GİBİ HAYAT

PROF. Dr. Uğur Şahin, yıllarca Almanya'da yaşadı. Ancak Türkiye'den hiç kopmadı. Ülkesini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Annem mükemmel bir aşçıydı. Kuru fasulye, sarma, çiğ köfte gibi Türk yemeklerini çok seviyorum" açıklaması yaptı.





Prof. Dr. Uğur Şahin, Hatay İskenderun'daki bu evde dünyaya geldi. 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya gitti. COVİD-19'a umut olan aşıyı işte bu şirkette geliştirdi. Şirketinin değeri 26.8 milyar dolara yükseldi.