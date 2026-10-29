Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Türkiye Cumhuriyeti 103 yaşında! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele'nin ardından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, 103. yıl dönümünü kutluyor. Atatürk'ün 28 Ekim'de "Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz" sözleriyle müjdelediği tarihi karar, 29 Ekim'de TBMM'de kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilen Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" sözleri tarihe geçti.