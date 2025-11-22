22 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kömürhan Köprüsü'nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf
Kömürhan Köprüsü’nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf

Kömürhan Köprüsü'nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2025 17:02
Elazığ ile Malatya arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde 2021 yılında hizmete açılan Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli, bölgede ulaşım konforunu artırdı. Mesafeyi kısaltarak yakıt tasarrufu sağladı ve ekonomiye önemli katkı sundu. Açıldığı günden bu yana köprüden yaklaşık 12 milyon araç geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kömürhan Köprüsü’nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf
Kömürhan Köprüsü’nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf
Kömürhan Köprüsü'nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf
Erdoğan’dan Uluslararası Maarif Okulu’na ziyaret
Erdoğan'dan Uluslararası Maarif Okulu'na ziyaret
G20’de aile fotoğrafı!
G20'de aile fotoğrafı!
Medine’yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa!
Medine'yi savunan çöl kaplanı Fahreddin Paşa!
Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Aydın Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
Ayakkabı üreticide 800, mağazada 8 bin lira!
Ayakkabı üreticide 800, mağazada 8 bin lira!
20 yıllık sır cinayet çözüldü!
20 yıllık sır cinayet çözüldü!
Erdoğan’ın G20 programında neler var?
Erdoğan'ın G20 programında neler var?
İstanbul’daki 4,7 milyon kullanıcının verileri yurtdışına çıkarıldı
“İstanbul’daki 4,7 milyon kullanıcının verileri yurtdışına çıkarıldı”
Adil bir ekonomi için sorumluluk almalı
“Adil bir ekonomi için sorumluluk almalı”
Doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluğa ulaştı
“Doğal gaz depolarımız yüzde 100 doluluğa ulaştı”
Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Daha Fazla Video Göster