Kömürhan Köprüsü’nden 12 milyon araç geçti! Yıllık 20 milyon lira tasarruf

Elazığ ile Malatya arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde 2021 yılında hizmete açılan Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli, bölgede ulaşım konforunu artırdı. Mesafeyi kısaltarak yakıt tasarrufu sağladı ve ekonomiye önemli katkı sundu. Açıldığı günden bu yana köprüden yaklaşık 12 milyon araç geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN