28 Ocak 2025, Salı

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Kızılelma’dan başarılı motor testi!

Kızılelma’dan başarılı motor testi!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 09:31
Savaş stratejilerini değiştiren teknolojilere ev sahipliği yapan Türkiye'de savunma sanayi alanında gelişmeler her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli turbofan motorlu, radarlardan gizlenebilme ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı Kızılelma'nın motor çalıştırma testi tamamlandı.
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Kızılelma’dan başarılı motor testi!
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