Kızı HDP tarafından dağa kaçırılan anneden 'Selahattin Demirtaş' tepkisi | A Haber özel

Son dakika haberi... Kızı Ceylan HDP tarafından dağa kaçırılan anne Türkan Mutlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' kararına A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Acılı anne "1,5 yıldır bu kapıda evladım için dileniyorum. 7 yıldır evladıma hasretim. O zaman AİHM bizim içinde bizim evlatlarımız içinde özgürlük kararı versin" dedi. Türkan Mutlu, AİHM'in skandal Demirtaş kararına destek veren partileri de (CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi) tepki gösterdi.