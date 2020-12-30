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Kızı HDP tarafından dağa kaçırılan anneden 'Selahattin Demirtaş' tepkisi | A Haber özel

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 17:08
Güncelleme:30.12.2020 22:41
Son dakika haberi... Kızı Ceylan HDP tarafından dağa kaçırılan anne Türkan Mutlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın' kararına A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Acılı anne "1,5 yıldır bu kapıda evladım için dileniyorum. 7 yıldır evladıma hasretim. O zaman AİHM bizim içinde bizim evlatlarımız içinde özgürlük kararı versin" dedi. Türkan Mutlu, AİHM'in skandal Demirtaş kararına destek veren partileri de (CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi) tepki gösterdi.
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