24 Haziran 2024, Pazartesi
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Kışlada TikTok yasaklandı! Asker görev ve faaliyetlerini paylaşamayacak
TSK personeline ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edilmişti. Başkan Erdoğan'ın onayına giden bu yasa ile askerlerin sosyal paylaşım sitesi TikTok’u kullanması yasaklandı. A Haber editörü Özkan Özcan yasaya dair ayrıntılarla Ankara'dan aktardı.