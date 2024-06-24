24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kışlada TikTok yasaklandı! Asker görev ve faaliyetlerini paylaşamayacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 14:38
TSK personeline ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edilmişti. Başkan Erdoğan'ın onayına giden bu yasa ile askerlerin sosyal paylaşım sitesi TikTok’u kullanması yasaklandı. A Haber editörü Özkan Özcan yasaya dair ayrıntılarla Ankara'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kışlada TikTok yasaklandı!
Kışlada TikTok yasaklandı!
A Haber Dağıstan’daki saldırı bölgesinde!
A Haber Dağıstan'daki saldırı bölgesinde!
Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirildi!
Deprem Bilgi Sistemi uygulaması geliştirildi!
Dağıstan saldırısı Rusya lideri Putin’e mesaj mı?
Dağıstan saldırısı Rusya lideri Putin’e mesaj mı?
6 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
6 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
İzmir’de bordro yakma eylemi!
İzmir'de bordro yakma eylemi!
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı
Palmiye ağacını ateşe verip kaçtı
Mardin’deki yangın güvenlik kamerasında!
Mardin'deki yangın güvenlik kamerasında!
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! İşte plan...
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik MYK! İşte plan...
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Otel odasındaki şüpheli ölüm!
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
Bayram dönüşü trafik ne durumda?
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
TBMM Google yetkililerini dinleyecek
Daha Fazla Video Göster