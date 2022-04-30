30 Nisan 2022, Cumartesi
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Kiracıların ara zam çilesi! Ara zam istenirse kiracı ne yapmalı?
Özellikle büyükşehirlerde ev kiralarındaki artışlar nedeniyle ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geldi. Ev sahibinin 'ara zam' talebi tartışma yarattı. Peki ev sahiplerinin ara zam yapma hakkı var mı? Kiracıları bu durumda ne yapmalı? İşte tüm cevaplar...