12 Temmuz 2022, Salı
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Kılıçdaroğlu Tanju Özcan ile neden görüşmedi? CHP üstünü çizdi mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a randevu vermedi. Kılıçdaroğlu, Özcan ile neden görüşmedi? CHP'de Tanju Özcan'ın üstünü çizdi mi? Ankara kulislerinde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.