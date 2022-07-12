12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu Tanju Özcan ile neden görüşmedi? CHP üstünü çizdi mi?

Kılıçdaroğlu Tanju Özcan ile neden görüşmedi? CHP üstünü çizdi mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2022 10:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kesin ihraç talebiyle" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a randevu vermedi. Kılıçdaroğlu, Özcan ile neden görüşmedi? CHP'de Tanju Özcan'ın üstünü çizdi mi? Ankara kulislerinde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayraktar TB2’lerin başarı hikayesi!
Bayraktar TB2'lerin başarı hikayesi!
HDP gecesinde CHP halayı!
HDP gecesinde CHP halayı!
CHP üstünü çizdi mi?
CHP üstünü çizdi mi?
Hastanelerde yeniden aşı yoğunluğu!
Hastanelerde yeniden aşı yoğunluğu!
Selin izleri siliniyor!
Selin izleri siliniyor!
Sel felaketi: 147 ölü
Sel felaketi: 147 ölü
İmamoğlu rahatsızlığı! Üstünü çizdiler mi?
İmamoğlu rahatsızlığı! Üstünü çizdiler mi?
Dünya devi olma yolunda! 20 yıllık emek
Dünya devi olma yolunda! 20 yıllık emek
Türkiye’nin gücü! Dakikada 1 ton...
Türkiye’nin gücü! Dakikada 1 ton...
Tarihi an! İlk tam renkli fotoğraflar
Tarihi an! İlk tam renkli fotoğraflar
TBMM Başkanı Şentop’tan koronavirüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan koronavirüs uyarısı
15 Temmuz’da eşini ve bir bacağını kaybetti!
15 Temmuz’da eşini ve bir bacağını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster