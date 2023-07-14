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Kılıçdaroğlu strateji değiştirdi! Delege seçimlerinden istediği sonucu aldı

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 14:44
CHP'de liderlik yarışı sürüyor. Delege seçimleri Ekrem İmamoğlu'nu zora sokarken ibre yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na döndü. Şimdi gözler, Kılıçdaroğlu'nun Kurultay’ı seçimden önce mi, yoksa sonra mı yapacağına çevrildi. CHP'de yaşanan liderlik yarışındaki son gelişmeleri A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
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